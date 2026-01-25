El Mundo

Rayo sorprende a manifestantes de Bolsonaro en Brasilia y deja 30 heridos

Ocho de los heridos se encuentran en condiciones inestables, según autoridades locales.

Por AFP
Seguidores de Nikolas Ferreira y Jair Bolsonaro caminan bajo la lluvia en Brasilia durante una marcha que exigía amnistía para Bolsonaro, cuando un rayo dejó 30 heridos.
Seguidores de Nikolas Ferreira y Jair Bolsonaro caminan bajo la lluvia en Brasilia durante una marcha que exigía amnistía para Bolsonaro, cuando un rayo dejó 30 heridos. (SERGIO LIMA/AFP)







AFP

AFP

