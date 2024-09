Raúl Castro reapareció en medio de rumores sobre su estado de salud

Caracas. Raúl Castro, exprimer secretario del Partido Comunista de Cuba y hermano de Fidel Castro, reapareció el viernes 27 de septiembre en una imagen en la que se le ve acompañado del presidente de Vietnam, To Lam. La imagen fue publicada por la Presidencia de Cuba, en el contexto de una visita de Estado del líder vietnamita.

La reaparición de Castro cobró relevancia debido a los rumores sobre su delicado estado de salud e incluso su muerte, que circularon esta semana. Estos rumores habían despertado expectativas de posibles cambios en Cuba, considerado un país bajo dictadura, según DW. Para muchos cubanos, su desaparición física podría marcar el fin de una era.

En los últimos dos años, ha circulado en redes sociales la falsa afirmación sobre su fallecimiento en tres ocasiones, pero desde la isla se ha evidenciado que está vivo.

Raúl Castro y el presidente de Vietman, To Lam. Foto: Casa Presidencial de Cuba

En la publicación en X del régimen cubano se lee: “El líder de la Revolución Cubana, general de Ejército Raúl Castro Ruz, recibió en la mañana de este viernes al secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de esa hermana nación, compañero To Lam, quien cumple una visita de Estado a Cuba”.

El jueves se había anunciado la visita de To Lam a La Habana, donde se reunió con Miguel Díaz-Canel, actual presidente de Cuba. Sin embargo, no se conocía sobre el encuentro con Raúl Castro. Históricamente, Raúl Castro ha recibido a los líderes mundiales que tienen relaciones con Cuba, y la última visita de To Lam fue hace dos años, cuando también se reunieron.