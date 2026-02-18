¿Quiénes son los cuatro congresistas que buscan reemplazar a José Jerí en el Congreso de Perú?

Estos son los 4 candidatos postulantes para la sustitución de José Jerí

Lima, Perú. Tal como lo adelantó El Comercio de Perú, entre los candidatos que participarán en la elección congresal están María Del Carmen Alva (Acción Popular), José Balcázar (Perú Libre), Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Edgar Reymundo (Bloque Democrático Popular). Todos ellos tuvieron la anuencia de sus voceros de bancada.

Silvia Monteza, de Acción Popular, quiso postularse a sí misma, pero la Oficialía Mayor del Parlamento le negó el trámite, al parecer, porque no era portavoz titular sino alterna, según fuentes de este Diario.

En el mismo sentido, desde Somos Perú hubo el intento de postular al legislador Jorge Morante. Sin embargo, no tuvo éxito porque requerían la firma del vocero de la bancada, Héctor Valer. No obstante, este último no mostró interés, de acuerdo con las fuentes.

Al inicio, la bancada de Acción Popular tenía pensado impulsar la candidatura de Silvia Monteza o Juan Carlos Mori. Hubo una reunión extraoficial para formalizar una candidatura, pese a que no contaba con todos los integrantes del grupo político.

´Lo que se requería, además de la presencia de los integrantes, era el respaldo del Comité Político (CP), pero esto no ocurrió, según Juan José Abad, secretario general nacional de AP e integrante de dicho comité.

Aseguró que varios integrantes del CP se excusaron de participar en la reunión junto con la bancada.

Fuentes de esa agrupación indicaron que, si no tenía la venia del partido, no había candidato.

Por la tarde del martes, este Diario se comunicó con varios legisladores a fin de saber cuál era la postura de la bancada y si iban a promover alguna candidatura, pero solo uno de ellos, que mantuvo su nombre en el anonimato, confirmó que se había llegado al acuerdo de impulsar la postulación de María del Carmen Alva.

Esta versión la confirmamos con otra fuente que nos reveló que la decisión fue adoptada por mayoría. Por Alva votaron, curiosamente, Monteza, Ilich López, Luis Aragón, Wilson Soto y Elvis Vergara. Quienes se opusieron fueron Hilda Portero, Juan Carlos Mori y Enrique Alva. Edwin Martínez no asistió.

Horas después, Silvia Monteza se postuló con una firma suya, sin la del vocero oficial.

José Balcázar y la izquierda

Desde Perú Libre, la situación fue evolucionando durante la semana, pero, tal como lo informó El Comercio en su edición del lunes 16 de febrero, la bancada de Perú Libre iba a promover a José Balcázar tras el anuncio de Guido Bellido (Podemos) de considerar que estaba apto para el cargo.

Balcázar tuvo la anuencia de su bancada y el respaldo de otros legisladores de izquierda, como por ejemplo los de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial (JPP - VDP - BM).

Al comienzo, su candidatura no cayó bien entre sus colegas. No obstante, en diálogo con este diario, Flavio Cruz afirmó que la agrupación lo apoyaría.

Oficialización de la candidatura de José María Balcázar.

¿El candidato del consenso?

En el caso de Héctor Acuña (Honor y Democracia), la situación fue distinta. Jorge Montoya (Honor y Democracia) postuló a Acuña porque, según nuestras fuentes, es ´una persona que sabe consensuar´. Su valor agregado radicaría en su figura de consenso, principalmente en los frentes de izquierda.

De acuerdo con nuestras fuentes, por la tarde del martes Acuña generó el respaldo de otras bancadas y legisladores, como por ejemplo Héctor Valer, de Somos Perú, quien habría dispuesto otorgarle el apoyo en su postulación.

Intentamos llamar al legislador, pero al cierre de esta edición no respondió nuestras llamadas.

Héctor Acuña llegó al Congreso con Alianza para el Progreso, pero renunció por aparentes discrepancias. Luego fue legislador de Cambio Democrático e Integridad y Desarrollo

Autoconvocado

Por la mañana del martes se supo poco o nada sobre la postulación de Edgar Reymundo hasta que el parlamentario decidió proponerse como candidato a la Presidencia del Congreso.

A su turno, Ruth Luque, compañera de bancada, secundó la auto convocatoria y dijo que lo que se busca evitar es que el gobierno de transición caiga ´en manos de personas que tienen conflictos de intereses.

A la interna del Legislativo le ven pocas probabilidades de ganar a Reymundo, porque consideran que no es un líder y, además, por el poco nivel de convocatoria sobre otras tiendas políticas.

En un inicio, se estuvo evaluando la posibilidad de que el legislador Roberto Chiabra (APP) fuera candidato a la Presidencia de la Mesa Directiva.

En diálogo con El Comercio, el congresista Alex Flores, de la Bancada Socialista, se mostró de acuerdo con la eventual postulación de Chiabra.

Fuentes congresales afirmaron que algunos colegas buscaron consensuar con bancadas de centro para materializar la candidatura del “apepista”, pero no consiguieron un fuerte respaldo.

El principal obstáculo que encontraron en el legislador era que estaba postulando como candidato en los comicios presidenciales, lo que no generaría neutralidad en las elecciones generales. Tampoco podría asumir el cargo, porque eso implicaría renunciar a su postulación presidencial y el plazo para hacerlo venció el 11 de febrero.

José Tello, experto en temas electorales, aseguró que conduce la periodista Milagros Leiva, que los candidatos actuales no pueden declinar de su postulación a la Presidencia de la República porque ´hay un plazo de renuncia a las candidaturas en elecciones generales hasta 60 días antes de la elección, según el cronograma electoral´.

Por su parte, el experto electoral Roy Mendoza dijo a este Diario que, si eventualmente saliera elegido como presidente de la Mesa Directiva, ´tendría que abandonar su candidatura como una cuestión de hecho´.

¿Cómo será el proceso de elección del integrante de la Mesa Directiva?

Según el Reglamento del Congreso, la elección de la Mesa Directiva del Congreso se realiza de acuerdo con las siguientes reglas. Iniciada la sesión se leen las listas de candidatos y la Mesa Directiva invita a dos congresistas para que oficien de escrutadores.

El acto empieza cuando el presidente del Parlamento deposita su voto en el ánfora y le siguen los demás miembros de la Mesa y los escrutadores. Después, se invita por orden alfabético a los demás congresistas.

Terminado el acto de votación, el titular del Congreso realiza el escrutinio voto por voto, ayudado por los escrutadores.

Y una vez concluido, el presidente proclama miembro electo al candidato de la lista que haya logrado obtener un número de votos igual o superior a la mayoría simple de congresistas.

Si ninguna lista obtiene la mayoría simple, se efectuará una segunda votación entre las dos listas con mayor número de votos, proclamándose ganador al que obtenga más votos.