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¿Qué rol jugó el yerno de Trump en las negociaciones previas a la guerra en Irán? Jared Kushner vuelve al centro de la controversia

Jared Kushner, esposo de Ivanka, no tiene rol oficial en el gobierno, pero ha sido su representante en las negociaciones anteriores al ataque a Teherán mientras buscaba inversiones para su empresa.

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Por Fernando Chaves Espinach
En esta fotografía facilitada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Omán y difundida el 6 de febrero de 2026, el enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff (c), Jared Kushner y el canciller de Omán, Badr bin Hamad al-Busaidi.
En esta fotografía facilitada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Omán y difundida el 6 de febrero de 2026, el enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff (c), Jared Kushner y el canciller de Omán, Badr bin Hamad al-Busaidi. (HANDOUT/AFP)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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