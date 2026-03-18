¿Qué rol jugó el yerno de Trump en las negociaciones previas a la guerra en Irán? Jared Kushner vuelve al centro de la controversia

En esta fotografía facilitada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Omán y difundida el 6 de febrero de 2026, el enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff (c), Jared Kushner y el canciller de Omán, Badr bin Hamad al-Busaidi.

¿Qué papel ha jugado realmente Jared Kushner en el conflicto en Irán? El rol del esposo de Ivanka Trump en el conflicto reciente entre Estados Unidos, Irael e Irán ha estado ligado principalmente a la diplomacia previa a la escalada militar de 2026, así como a las decisiones políticas que rodearon el colapso de esas negocaciones.

Pero él no ostenta ningún cargo oficial, y medios revelaron que también buscaba inversionistas para sus negocios particulares.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses y agencias internacionales, Kushner actuó como uno de los principales interlocutores de la Casa Blanca en los contactos indirectos con Teherán, en un equipo encabezado por el enviado especial Steve Witkoff.

Las negociaciones se desarrollaron en febrero de 2026 con mediación de Omán y buscaban limitar el programa nuclear iraní a cambio de alivio de sanciones. Kushner formó parte de la delegación estadounidense en esas rondas, en las que también participó un alto mando militar, un hecho poco habitual en procesos diplomáticos de este tipo.

Sin embargo, diversos reportes coinciden en que el proceso careció de profundidad técnica y coherencia estratégica. Las evaluaciones transmitidas por Kushner y Witkoff influyeron en la percepción del presidente Donald Trump de que las negociaciones no avanzaban, contribuyendo a endurecer la postura estadounidense, informó Arms Control Association.

Tal fue la preocupación que el asesor de seguridad nacional británico reveló esta semana que su valoración era que Irán no representaba ninguna amenaza y que la diplomacia hubiera dado mayores réditos a Trump. Ya el canciller de Omán, que medió en las discusiones, había confirmado que la salida diplomática estaba muy cerca justo antes del estallido de la guerra.

La sospecha se extendió más allá. Un diplomático consultado por The Guardian dijo que consideraban a Witkoff y a Kushner “activos israelíes que arrastraron a un presidente a una guerra de la que quiere salir.”

Jared Kushner también participó de los anuncios de remodelación de Gaza. (FABRICE COFFRINI/AFP)

¿Qué ocurrió en la mesa de negociación?

En paralelo, un reportaje de The Guardian describió el estilo de negociación del equipo como “poco convencional”. Un reporte de prensa indica que las conversaciones estuvieron marcadas por enfoques considerados improvisados y por una limitada experiencia en negociaciones nucleares, lo que debilitó la posibilidad de alcanzar un acuerdo sostenible.

A pesar de que se discutieron propuestas que incluían supervisión internacional y reducción de uranio enriquecido, las diferencias sobre la duración de las restricciones terminaron por bloquear un entendimiento.

El asunto de las capacidades nucleares de Irán ha reventado como un nuevo escándalo desde este martes, cuando el jefe de contraterrorismo de Estados Unidos renunció reclamando que Irán no había avanzado en ese aspecto después de los ataques de junio del 2025, algo que reconoció Tulsi Gabbard, jefa de inteligencia, este miércoles en el Congreso.

Según recogieron The Guardian y Politico, existían interpretaciones divergentes entre diplomáticos sobre si el equipo estadounidense (incluido Kushner) transmitía apertura a un acuerdo o, por el contrario, preparaba el terreno para una confrontación.

En ese contexto, saltan evidencias de que la diplomacia se utilizó en paralelo a preparativos militares, lo que afectó la credibilidad de las negociaciones ante la parte iraní. En The Washington Post, críticos dentro y fuera del gobierno han señalado deficiencias en la conducción del proceso.

Nubes de humo cerca de la torre Azadi al oeste de Teherán, capital de Irán. (ATTA KENARE/AFP)

Pero un reportaje de The New York Times agregó aún más sombras a un proceso ya de por sí opaco. Una publicación del fin de semana reveló que Kushner había sostenido conversaciones recientes con potenciales inversionistas para recaudar al menos $5.000 millones para su firma de inversión, Affinity Partners.

Según ese reporte, los contactos incluyeron fondos soberanos de Medio Oriente, entre ellos Arabia Saudita, Catar y Emiratos Árabes Unidos, actores con intereses directos en la política regional y en la confrontación con Irán.

Donald Trump en la presentación de la Junta de Paz. (MANDEL NGAN/AFP)

La coincidencia temporal entre ambas actividades ha generado cuestionamientos. De acuerdo con esos informes, Kushner promovía oportunidades de inversión en foros internacionales como el Foro Económico Mundial en Davos y la Junta de Paz de Trump mientras formaba parte de la delegación oficial estadounidense.

Además, Arabia Saudita —principal inversor previo en su firma— mantenía una posición activa en favor de una línea más dura contra Irán, lo que ha sido señalado como un elemento que podría influir en el entorno político en el que se tomaron decisiones.