El Mundo

Jefa de inteligencia de Estados Unidos contradice a Trump sobre programa nuclear de Irán

Tulsi Gabbard contradice razones de guerra en Irán el día después de que jefe de contraterrorismo renunciara.

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Por AFP
(L-R) The Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard, and CIA Director, John Ratcliffe, testify before a House Permanent Select Committee on Intelligence hearing on "Worldwide Threats," on Capitol Hill in Washington, DC, on March 26, 2025. (Photo by Drew ANGERER / AFP)
Tulsi Gabbard testificando ante el Congreso por un escándalo de filtración de planes militares previo a la guerra. (DREW ANGERER/AFP)







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