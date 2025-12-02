El Mundo

Putin asegura que Rusia ‘está lista’ en caso de guerra con Europa

Vladimir Putin declaró en Moscú que Rusia no quiere un conflicto con Europa, aunque responderá si este se inicia.

Por AFP
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Kirguistán.
Putin acusó a los europeos de querer impedir los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania. (ALEXEY NIKOLSKY/AFP)







AFP

AFP

