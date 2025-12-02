Putin asegura que Rusia ‘está lista’ en caso de guerra con Europa

Putin acusó a los europeos de querer impedir los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania.

Moscú, Rusia. El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este martes que no desea una guerra con Europa, pero que si los europeos inician un conflicto, su país está listo, en una declaración a la prensa antes de una reunión clave con emisarios estadounidenses en Moscú.

“No tenemos intención de ir a la guerra con Europa, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos”, declaró Putin, que acusó a los europeos de querer impedir los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania.

Noticia en desarrollo...