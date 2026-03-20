El Mundo

Proyectil impactó la Ciudad Vieja de Jerusalén

Una explosión abrió este viernes un cráter en una ladera de la Ciudad Vieja de Jerusalén, cerca de la muralla y de los lugares sagrados.

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Por AFP
Seguridad israelí recorre el sitio de impacto de misil en Jerusalén.
Seguridad israelí recorre el sitio de impacto de misil en Jerusalén. (JOHN WESSELS/AFP)







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