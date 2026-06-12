El Mundo

Programa de espionaje clave de Estados Unidos expira este viernes en pleno Mundial

La Sección 702 de la Ley FISA permite a agencias estadounidenses monitorear comunicaciones extranjeras incluso con contacto dentro de Estados Unidos.

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Por AFP
El Capitolio de Estados Unidos con la bandera estadounidense ondeando frente a su cúpula, visto a través de una reja, en Washington D.C.
La Sección 702 de FISA ha sido criticada por permitir el espionaje sin orden judicial a ciudadanos extranjeros y, en algunos casos, estadounidenses.







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