El Mundo

Prisión para soldados israelíes por mofarse de estatua de la Virgen en Líbano

Miembros del Ejército israelí han sido investigados durante ataques a zonas cristianas del sur de Líbano.

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Por AFP
Una fotografía tomada desde la zona sur de Marjayoun muestra estelas de humo durante bombardeos israelíes en las afueras de la aldea de Yohmor el 10 de mayo de 2026.
Una fotografía tomada desde la zona sur de Marjayoun muestra estelas de humo durante bombardeos israelíes en las afueras de la aldea de Yohmor el 10 de mayo de 2026. (-/AFP)







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