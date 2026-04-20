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Ejército confirma que soldado que golpea estatua de Jesús en foto es israelí

En la imagen, el soldado aparece con un mazo a punto de golpear la cabeza de una estatua de un Jesús crucificado; Ejército confirma la polémica situación.

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Por AFP
Polémica imagen de soldado israelí golpeando estatua de Cristo.
Polémica imagen de soldado israelí golpeando estatua de Cristo. (X/@ytirawi)/Captura de pantalla)







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