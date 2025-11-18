El Mundo

Príncipe de Arabia Saudita dice que asesinato del periodista Khashoggi fue un ‘gran error’ en la Casa Blanca

El príncipe heredero saudí llamó “gran error” al asesinato del periodista Jamal Khashoggi, mientras Trump lo tildó de “controvertido”.

EscucharEscuchar
Por AFP
“Es doloroso y es un gran error, y estamos haciendo todo lo posible para que no vuelva a ocurrir”. (JIM WATSON/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpEstados UnidosPríncipe de Arabia SauditaJamal Khashoggi
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.