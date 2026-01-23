El Mundo

Primera ministra de Japón disolvió Parlamento y convocó a elecciones anticipadas el 8 de febrero

Sanae Takaichi apuesta por capitalizar alta popularidad de su gabinete para reforzar poder legislativo, en medio del descontento por inflación

Por AFP
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi (centro) con miembros de la Dieta antes de una sesión plenaria de la Cámara de Representantes en Tokio este 23 de enero. Fotografía:
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi (centro) con miembros de la Dieta antes de una sesión plenaria de la Cámara de Representantes en Tokio este 23 de enero. Fotografía: (KAZUHIRO NOGI/AFP)







