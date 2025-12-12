El Mundo

Primer ministro de Tailandia disuelve el Parlamento en plena tensión fronteriza con Camboya

Medida del primer ministro de Tailandia anticipa elecciones generales mientras crece la tensión regional y Estados Unidos intenta mediar

Por AFP
El nuevo primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, saluda a los representantes de los medios a su llegada para pronunciar un discurso tras la ceremonia de aprobación real, en la sede del Partido Bhumjaithai en Bangkok, el pasado 7 de setiembre. Fotografía:
El nuevo primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, saluda a los representantes de los medios a su llegada para pronunciar un discurso tras la ceremonia de aprobación real, en la sede del Partido Bhumjaithai en Bangkok, el pasado 7 de setiembre. Fotografía: (LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)







Disolución del Parlamento de TailandiaAnutin CharnvirakulCrisis fronteriza Tailandia Camboya
