Jefe de la ONU pide moderación a Camboya y Tailandia tras nuevos choques fronterizos

El secretario general de la ONU urgió a Camboya y Tailandia a evitar una escalada tras enfrentamientos fronterizos que dejaron cinco muertos.

Por AFP
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, habla durante una conferencia de prensa en la zona azul de la cumbre COP16 en Cali, Colombia. Guterres enfatizó que las guerras devastan la biodiversidad y pidió 'hacer las paces' para salvar al planeta.
Los dos países del sureste asiático, con disputas fronterizas desde hace décadas, mantuvieron cinco días de combates armados este julio. (JOAQUIN SARMIENTO/AFP)







