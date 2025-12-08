Jefe de la ONU pide moderación a Camboya y Tailandia tras nuevos choques fronterizos

Los dos países del sureste asiático, con disputas fronterizas desde hace décadas, mantuvieron cinco días de combates armados este julio.

Naciones Unidas, Estados Unidos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió este lunes moderación a Camboya y Tailandia después de nuevos enfrentamientos en la frontera que dejaron cinco muertos, informó su portavoz.

Guterres “insta a ambas partes a ejercer la moderación y evitar una mayor escalada”, dijo el portavoz Stephane Dujarric en un comunicado, donde hizo un llamado a “reafirmar el compromiso con el alto el fuego” negociado a principios de este año.

Los dos países del sureste asiático, con disputas fronterizas desde hace décadas, mantuvieron cinco días de combates armados en julio con saldo de 43 muertos y 300.000 desplazados antes de la entrada en vigor de la tregua.