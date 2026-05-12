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Primer ministro de Reino Unido decide ‘seguir’ pese a una presión en aumento y dimisiones en su gabinete

Desde su llegada al poder, la popularidad de Keir Starmer no ha dejado de caer, con una economía estancada y el aumento del costo de la vida.

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Por AFP
El primer ministro británico, Keir Starmer, se reunió con aprendices de construcción durante una visita al London South Bank Technical College en Londres
El primer ministro británico, Keir Starmer, se reunió con aprendices de construcción durante una visita al London South Bank Technical College en Londres (TOBY MELVILLE/AFP)







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