Primer ministro de Reino Unido decide ‘seguir’ pese a una presión en aumento y dimisiones en su gabinete

El primer ministro británico, Keir Starmer, se reunió con aprendices de construcción durante una visita al London South Bank Technical College en Londres

Londres, Reino Unido. El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, prometió este martes “seguir gobernando” pese a las voces que desde el Partido Laborista le piden dimitir, entre ellas tres miembros de su gabinete, que presentaron su renuncia.

Las secretarias de Estado Miatta Fahnbulleh (Vivienda), Jess Phillips (Protección en violencia contra mujeres y niñas) y Alex Davies-Jones (Víctimas y justicia) dejaron sus funciones en desacuerdo con el liderazgo del partido, aunque Starmer sigue teniendo apoyos dentro de su gobierno.

Las voces discordantes dentro del laborismo llegan tras el duro revés del gobierno en las elecciones locales y regionales del 7 de mayo.

En esas elecciones de hace una semana, el laborismo, que en 2024 puso fin a catorce años de gobiernos conservadores, perdió cerca de 1.500 concejales y vio un fuerte avance del partido antiinmigración Reform UK.

Desde su llegada al poder, la popularidad del dirigente, de 63 años, no ha dejado de caer, en un contexto de economía estancada y aumento del coste de la vida, agravado por la guerra en Oriente Medio.

Starmer enfrentó la cita electoral lastrado por un escándalo por el nombramiento y destitución de Peter Mandelson como embajador británico en Washington, tras revelarse sus vínculos con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Además de las tres secretarias de Estado, al menos 80 diputados laboristas han pedido a Starmer que deje el cargo.

En respuesta a esa oposición, más de un centenar de diputados laboristas firmaron una carta de apoyo al primer ministro.

“La semana pasada tuvimos unos resultados electorales duros. Esto demuestra que tenemos una tarea difícil por delante para recuperar la confianza del electorado”, afirmaron en una carta.

“Ese trabajo debe comenzar hoy, con todos nosotros trabajando juntos para ofrecer el cambio que el país necesita. Debemos centrarnos en eso. Este no es el momento para una contienda por el liderazgo”, añadieron.

Los laboristas tienen mayoría absoluta en el Parlamento, con 403 diputados, con algunos favorables a Starmer y otros contrarios, en una cámara de 650.

Pese a esta división, Starmer aseguró que seguirá en el puesto.

“El Partido Laborista tiene un proceso para desafiar a un líder y ese proceso no se ha activado. El país espera que sigamos gobernando. Eso es lo que estoy haciendo y lo que debemos hacer como gabinete”, afirmó Starmer.

Apoyos a Starmer

Pesos pesados del gobierno laborista han pedido a Starmer que se retire, según los medios británicos.

El proceso del Partido Laborista para desafiar a un líder, al que se aferró este martes Starmer en el comunicado de Downing Street, requiere que un candidato se declare formalmente y obtenga el apoyo de 81 diputados (20% del grupo parlamentario).

Starmer cuenta con apoyos en el gobierno, como el vice primer ministro y titular de Justicia, David Lammy, y el de Comercio, Jonathan Reynolds, según Sky News.

El ministro de Trabajo, Pat McFadden, animó a Starmer a “seguir luchando”.

“Va a seguir haciendo su trabajo como debe hacerlo y como el pueblo espera que lo haga”, declaró McFadden.

Muchos responsables laboristas desean evitar reproducir una situación comparable a la de 2022, cuando los conservadores tuvieron tres primeros ministros en cuatro meses.

Candidatos a sustituirlo

Una eventual salida de Starmer no provocaría elecciones legislativas, sino su sustitución por otra figura del laborismo.

Los medios británicos mencionan varios nombres desde hace semanas, siendo Wes Streeting, actual ministro de Sanidad, una de las opciones.

Streeting, de 43 años, es diputado parlamentario, condición indispensable para ser jefe de gobierno.

Otro aspirante serio es Andy Burnham, de 56 años, alcalde del área metropolitana de Mánchester y la personalidad laborista más popular, según las encuestas.

Pero Burnham no puede presentarse por no tener escaño en el Parlamento.

Para que pudiera presentarse, deberían organizarse elecciones en una circunscripción en la que los laboristas tuvieran el triunfo garantizado, pero eso llevaría meses e implicaría que un diputado dimitiera para dejarle el puesto.

Otra opción es la antigua vice primera ministra Angela Rayner, de 46 años.