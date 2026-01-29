El Mundo

Primer ministro británico destaca avances con China tras reunirse con Xi

Político habla de “muy buenos avances” en temas como visas ya aranceles en primera visita de jefe de Gobierno británico a China desde 2018

Por AFP
El primer ministro británico, Keir Starmer (izq.), y el primer ministro chino, Li Qiang, se estrechan la mano tras la ceremonia de firma celebrada en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín este 29 de enero.
El primer ministro británico, Keir Starmer (izq.), y el primer ministro chino, Li Qiang, se estrechan la mano tras la ceremonia de firma celebrada en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín este 29 de enero. (KIN CHEUNG/AFP)







