Primazol desmiente a Gustavo Petro: incendio en Venezuela no fue por ataque de EE. UU.

La empresa Primazol rompe el silencio tras los rumores de un ataque de EE. UU. en suelo venezolano

Por AFP
Petro Manifestaciones colombia
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en sus redes sociales que “Trump bombardeó una fábrica, en Maracaibo”, la segunda ciudad de Venezuela y cercana a Colombia que además coincide con la ubicación de Primazol. (RAUL ARBOLEDA/AFP)







