El Mundo

Presuntos yihadistas secuestran a decenas de alumnos en el noreste de Nigeria, según los padres

Hombres armados secuestraron el viernes a decenas de estudiantes en el noreste de Nigeria, epicentro de una insurgencia armada.

EscucharEscuchar
Por AFP
Nigeria
Nigeria, el país más poblado de África con 230 millones de habitantes, está dividido entre un norte de mayoría musulmana y el sur de predominancia cristiana. En la imagen aparece la Mezquita Central de Minna. Foto: (LIGHT ORIYE TAMUNOTONYE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nigeriayihadistassecuestro
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.