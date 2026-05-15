Presuntos yihadistas secuestran a decenas de alumnos en el noreste de Nigeria, según los padres

Nigeria, el país más poblado de África con 230 millones de habitantes, está dividido entre un norte de mayoría musulmana y el sur de predominancia cristiana. En la imagen aparece la Mezquita Central de Minna. Foto:

Maiduguri, Nigeria. Hombres armados secuestraron el viernes a decenas de estudiantes en el estado de Borno, en el noreste de Nigeria, epicentro de una insurgencia armada desde hace 17 años, informaron a la AFP padres y fuentes locales.

Padres y habitantes de aldeas de Askira Uba, una zona de gobierno local situada en los márgenes del bosque de Sambisa, una reserva de caza convertida en enclave yihadista, cifraron el número de alumnos raptados en la Escuela Primaria Central de la aldea de Mussa entre 35 y 43.

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