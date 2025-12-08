El Mundo

Cien estudiantes liberados en Nigeria tras su secuestro llegaron a la sede del gobierno local

Un centenar de alumnos raptados en la escuela Santa María de Papiri fueron liberados y recibidos en Minna, aunque 165 siguen en manos de sus captores.

EscucharEscuchar
Por AFP
Escolares sentados a su llegada a la oficina del gobernador local en Minna el 8 de diciembre de 2025. Un centenar de escolares secuestrados el mes pasado por hombres armados de una escuela católica llegaron a la sede del gobierno en Minna, capital del estado de Níger, en el centro-norte de Nigeria, según observaron periodistas de AFP el lunes. Sin embargo, se desconoce el paradero de los otros 165 secuestrados. Los estudiantes, en su mayoría de entre 10 y 17 años, llegaron en cinco autobuses blancos escoltados por una decena de vehículos militares y blindados, y fueron recibidos por el gobernador del estado de Níger, Mohammed Umaru Bago. (Foto de Light Oriye Tamunotonye / AFP)
Escolares sentados a su llegada a la oficina del gobernador local en Minna el 8 de diciembre de 2025. Un centenar de escolares secuestrados el mes pasado por hombres armados de una escuela católica llegaron a la sede del gobierno en Minna, capital del estado de Níger, en el centro-norte de Nigeria, según observaron periodistas de AFP el lunes. Sin embargo, se desconoce el paradero de los otros 165 secuestrados. Los estudiantes, en su mayoría de entre 10 y 17 años, llegaron en cinco autobuses blancos escoltados por una decena de vehículos militares y blindados, y fueron recibidos por el gobernador del estado de Níger, Mohammed Umaru Bago. (Foto de Light Oriye Tamunotonye / AFP) (LIGHT ORIYE TAMUNOTONYE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NigeriaEstudiantes
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.