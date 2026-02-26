Presidente de Panamá, José Raúl Mulino, minimiza posibles represalias de China tras anulación de concesión portuaria

Vista general del Canal de Panamá, ruta estratégica por donde transita cerca del 5% del comercio marítimo mundial.

Ciudad de Panamá, Panamá . El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, minimizó el alcance de eventuales represalias chinas por anular la concesión de dos puertos a una empresa hongkonesa en el canal interoceánico.

El pasado lunes, las autoridades panameñas tomaron los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, en cumplimiento de un fallo judicial que anuló el contrato por el cual Panama Ports Company, filial de Hutchison, administraba esas terminales desde 1997.

“No va a pasar nada, y si pasa, ya veremos”, dijo Mulino al ser interrogado sobre hipotéticas medidas de China en su rueda de prensa semanal.

Tras la ocupación de los puertos, la portavoz de la cancillería china, Mao Ning, afirmó que “la parte china defenderá firmemente los derechos e intereses legítimos de las empresas”, según publicó la embajada de China en Panamá en su cuenta de Instagram.

Antes de la sentencia de la Corte Suprema, China había amenazado a Panamá con hacerle pagar “un alto precio” por cancelar la concesión.

Pero Mulino enfatizó que el gigante asiático necesita de Panamá para el comercio y el abastecimiento energético.

“Todo lo que esa gente produce pasa por el canal. Mucho de lo que esa gente vende, lo vende a través de la zona libre de Colón. Y todo el gas que les llega, pasa por el canal (...). Nos necesitan ellos más que nosotros a ellos”, sostuvo.

El mandatario, que considera el extinto contrato con Hutchison como “leonino” y “opaco”, insistió en que China “es un país importantísimo”, pero “Panamá ha resistido momentos mucho más difíciles”, al aludir a posibles retaliaciones.

Hutchison calificó la toma de los puertos como “ilegal”, mientras que el secretario de Comercio de Hong Kong, Algernon Yau Ying-wah, expresó su “fuerte insatisfacción y oposición a la toma forzosa” de las instalaciones.

Hutchison impugnó el fallo ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC) en París.

Por el canal panameño pasa el 5% del comercio marítimo mundial. Sus principales usuarios son Estados Unidos y China.

El decreto de ocupación determinó que los dos puertos serán operados por otras empresas navieras durante, al menos, 18 meses con la maquinaria de Hutchison.