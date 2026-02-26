El Mundo

Presidente de Panamá, José Raúl Mulino, minimiza posibles represalias de China tras anulación de concesión portuaria

El gobierno panameño toma control de los puertos de Balboa y Cristóbal, antes administrados por filial de Hutchison, y asegura que el comercio global no se verá afectado.

EscucharEscuchar
Por AFP
Esta vista aérea muestra el Puerto de Balboa en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá, en la Ciudad de Panamá, el pasado 6 de octubre de 2025.
Vista general del Canal de Panamá, ruta estratégica por donde transita cerca del 5% del comercio marítimo mundial. (MARTIN BERNETTI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PanamáJosé Raúl MolinoCanal de PanamáChina
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.