Presidente de Francia, Emmanuel Macron, invita a Irán a ‘aprovechar’ las conversaciones con Estados Unidos para una ‘desescalada duradera’

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, instó a Irán a ‘aprovechar’ las conversaciones con Estados Unidos para una ‘desescalada duradera’.

París, Francia. El presidente francés, Emmanuel Macron, conversó este sábado con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, y lo instó a “aprovechar la oportunidad” que representan las negociaciones iniciadas en Pakistán para avanzar hacia una “desescalada duradera” en la región.

Un frágil alto el fuego entre Irán y Estados Unidos entró en su cuarto día el sábado, al tiempo que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, llegó a Islamabad, al igual que una delegación iraní, para mantener negociaciones directas, a un nivel sin precedentes entre los dos países enemigos desde la Revolución Islámica de 1979.

Masud Pezeshkian, presidente de la República Islámica de Irán. (AFP)

Mientras Estados Unidos, Irán y Pakistán iniciaron conversaciones trilaterales, el presidente francés instó a Masud Pezeshkian “a aprovechar la oportunidad que representan las conversaciones iniciadas en Islamabad para allanar el camino hacia una desescalada duradera y un acuerdo exigente que ofrezca garantías sólidas para la seguridad en la región, con todos los países implicados”, escribió en X (antes Twitter).

Macron le recalcó “la necesidad de que Irán restablezca lo antes posible la libertad y la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, a lo que Francia está dispuesta a contribuir”, e insistió “en la importancia de un respeto total del alto el fuego, incluido en Líbano”.

La guerra comenzó cuando Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán que mataron a su líder supremo el 28 de febrero, lo que desencadenó acciones de represalia de Teherán contra las naciones del Golfo e Israel.