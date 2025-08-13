El Mundo

Presidente de Ecuador encabeza multitudinaria marcha contra la Corte Constitucional

Tribunal suspendió temporalmente tres leyes aprobadas por el Congreso, de mayoría oficialista, mientras resuelve advertencias sobre su posible inconstitucionalidad y afectación a los derechos fundamentales

Por AFP

Quito, Ecuador. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, lideró este martes una masiva marcha en Quito contra la Corte Constitucional por suspender tres leyes que el gobierno considera claves para luchar contra las bandas criminales y el narcotráfico.








