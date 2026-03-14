Presidente de Cuba admite ‘malestar’ social, pero denuncia actos vandálicos durante protestas

El presidente cubano, Miguel Diaz-Canel Bermúdez, reconoció en un mensaje publicado en X, el derecho al malestar ciudadano, pero rechazó cualquier acto violento.

La Habana, Cuba. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció este sábado el “malestar” social por los apagones y escasez de alimentos que vive isla, pero denunció actos vandálicos cometidos durante protestas recientes y aseguró que para “no habrá impunidad” para los hechos violentos.

“Es comprensible el malestar que provocan en nuestro pueblo los prolongados apagones”, pero “lo que nunca será comprensible, justificado, ni admitido es la violencia”, escribió el mandatario en su cuenta en X, luego de que en la madrugada varias personas asaltaran la sede del Partido Comunista en el municipio de Morón, a unos 460 kilómetros de La Habana.

“Para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad”, aseguró Díaz-Canel.