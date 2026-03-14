El Mundo

Presidente de Cuba admite ‘malestar’ social, pero denuncia actos vandálicos durante protestas

Las declaraciones del presidente cubano surgen luego de incidentes registrados en el municipio de Morón, donde fue asaltada una sede del Partido Comunista.

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Por AFP
Díaz-Canel autorizó a la instalación de pymes privadas en 2021
El presidente cubano, Miguel Diaz-Canel Bermúdez, reconoció en un mensaje publicado en X, el derecho al malestar ciudadano, pero rechazó cualquier acto violento. (LUONG THAI LINH/AFP)







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