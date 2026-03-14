El Mundo

Asaltan sede del Partido Comunista en centro de Cuba durante protestas por apagones

Los prolongados cortes eléctricos y la escasez de productos básicos alimentan el descontento ciudadano en varias provincias.

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Por AFP
La gente se reúne después de un apagón en el Malecón de La Habana el 4 de marzo de 2026.
Detienen a cinco personas tras el asalto y quema de bienes en una sede del Partido Comunista en el municipio de Morón, provincia Ciego de Ávila (centro), a 460 kilómetros de La Habana. (ADALBERTO ROQUE/AFP)







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