El Mundo

Presidente de Colombia pide a Trump suspensión de aranceles por terremoto

Aranceles de Estados Unidos a los productos colombianos pasaron a finales de julio del 10% al 12,5%

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Por AFP
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, saluda mientras pronuncia un discurso durante la Cumbre de Seguridad Urbana, en la que participaron alcaldes de distintas regiones, en Barranquilla, Colombia.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, conversó este sábado, con su homólogo estadounidense Donald Trump. (VANEXA ROMERO/AFP)







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