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Presidente de Bolivia busca habilitar a militares para levantar bloqueos de rutas ante protestas masivas contra gobierno

Se anuló una ley que exigía al presidente tener su aprobación para decretar un estado de excepción, que le permitiría restringir libertades de reunión y movimiento.

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Por AFP y Sebastián Araya Delgado
El presidente boliviano Rodrigo Paz pronuncia un discurso durante la ceremonia de juramentación de Ernesto Justiniano Urenda (Foto de Aizar RALDES / AFP)
El presidente boliviano Rodrigo Paz pronuncia un discurso durante la ceremonia de juramentación de Ernesto Justiniano Urenda (Foto de Aizar RALDES / AFP) (AIZAR RALDES/AFP)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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