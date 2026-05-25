El Mundo

Presidente boliviano reducirá su salario a la mitad en medio de protestas

El mandatario centroderechista de 58 años afronta la peor crisis de su corta gestión de gobierno que comenzó en noviembre.

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Por AFP
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla en una conferencia de prensa en el Palacio Quemado de La Paz
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla en una conferencia de prensa en el Palacio Quemado de La Paz (AIZAR RALDES/AFP)







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