El Mundo

Expresidente Evo Morales insta al gobierno boliviano a convocar elecciones en medio de crisis social

El expresidente de Bolivia Evo Morales instó la dimisión de Rodrigo Paz y la convocatoria a elecciones en 90 días en medio de bloqueos y protestas por las condiciones económicas que vive el país

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Por AFP
El expresidente de Bolivia Evo Morales observaba durante una conferencia de prensa en Cochabamba, el 4 de octubre, y afirmó que las acusaciones de haber violado a una adolescente cuando estaba en el poder son una 'mentira'.
Mientras cercan Bolivia con bloqueos, el gobierno de Rodrigo Paz denuncia ante la OEA que las movilizaciones buscan "alterar el orden democrático". (FERNANDO CARTAGENA/AFP)







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