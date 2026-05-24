Expresidente Evo Morales insta al gobierno boliviano a convocar elecciones en medio de crisis social

Mientras cercan Bolivia con bloqueos, el gobierno de Rodrigo Paz denuncia ante la OEA que las movilizaciones buscan "alterar el orden democrático".

La Paz, Bolivia. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, instó al gobierno este domingo a que llame a nuevas elecciones en 90 días ante las protestas en contra del gobierno de Rodrigo Paz.

Paz, con seis meses en el poder, enfrenta la peor crisis económica del país en cuarenta años derivada de una escasez de dólares.

Paz “tiene dos caminos: una decisión suicida, militarizar, o (...) la pacificación, transición, elección en 90 días”, dijo Morales este domingo durante su programa semanal en la radio del movimiento cocalero Kawsachun Coca.

Los manifestantes se resisten a las reformas que busca su gobierno y lo acusan de no escuchar sus reclamos. Mientras que Paz asegura que Morales está detrás de las protestas.

Desde hace tres semanas, decenas de carreteras de acceso a La Paz, sede de gobierno, son bloqueadas por manifestantes, lo que ha provocado escasez de alimentos, medicinas y combustibles en la ciudad y agudizado los efectos de la inflación, que en abril fue del 14% interanual.

“Para que no haya muertos, para que no haya heridos, la pacificación pasa por” su renuncia y que un “presidente de transición” convoque a comicios en ese plazo, precisó.

El gobierno boliviano ha denunciado ante la OEA que estas movilizaciones tienen el objetivo de “alterar el orden democrático” y acusó a Morales, prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de instigarlas.

Presidente entre 2006 y 2019, el líder cocalero fue impedido de participar en las presidenciales del año pasado tras un fallo constitucional que limitaba las reelecciones.