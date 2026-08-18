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Presidente Abelardo de la Espriella estima la millonaria cifra de las pérdidas por terremoto en Colombia

Presidente Abelardo de la Espriella comunica primera estimación de costo del desastre, ocurrido hace una semana en el oeste

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Por AFP
Terremoto en Colombia
Afectaciones del terremoto en Pereira, Colombia. (JAIME SALDARRIAGA/AFP)







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