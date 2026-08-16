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Colombia mantiene labores tras terremoto, pero reduce esperanzas de hallar sobrevivientes

El sismo de magnitud 7,4 derribó miles de viviendas, hoteles, hospitales y edificios en el oeste del país y la región cafetera

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Por AFP
Terremoto en Colombia
A casi una semana del terremoto de 7,4 en Colombia, las autoridades remueven escombros mientras disminuyen las posibilidades de hallar sobrevivientes. (JAIME SALDARRIAGA/AFP)







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