Presidenta de la Corte Penal Internacional alerta de ‘desaparición del Estado de derecho internacional’ tras sanciones de Estados Unidos en su contra

La Corte Penal Internacional rechazó las sanciones de Estados Unidos contra su presidenta, Tomoko Akane, y las calificó como un ataque contra la independencia de la institución.

Tokio, Japón. La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la japonesa Tomoko Akane, alertó este viernes del riesgo de “desaparición del Estado de derecho internacional”, tras ser objeto de sanciones por parte de Estados Unidos esta semana.

“La sanción contra mi persona en esta ocasión era algo que había anticipado en cierto modo, así que no me sorprende”, dijo Akane en un comunicado publicado en X por su editor, Bungei Shunju.

“Lo importante es que esto no marque el inicio de la desaparición del Estado de derecho internacional”, añadió la magistrada en sus primeros comentarios públicos desde el anuncio de las sanciones.

Washington, que considera la CPI una institución “politizada”, comunicó el martes las sanciones contra su presidenta y también contra el magistrado senegalés Abdoulaye Seye, quien en la actualidad sustituye al fiscal de la alta corte con sede en La Haya.

La medida implica que estos jueces no pueden viajar a Estados Unidos ni realizar transacciones en el sistema financiero estadounidense, que tiene un alcance global.

Las sanciones fueron rápidamente criticadas por la propia CPI, que habló de un “ataque flagrante” a su independencia.

A las condenas se sumaron el gobierno de Japón, que es por cierto el mayor financiador de la CPI, la UE, Alemania, Francia y España, entre otros.

Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), fue sancionada esta semana por el gobierno de Donald Trump junto con otro alto funcionario del tribunal. (Corte Penal Internacional/Corte Penal Internacional)

La corte tiene como misión procesar a los acusados de las atrocidades más graves como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Actúa como último recurso cuando los países no cuentan con sistemas jurídicos que garanticen la rendición de cuentas.

Estados Unidos no ratificó el Estatuto de Roma, que creó la CPI en 2002.

Washington ha sancionado en los últimos tiempos a varios miembros de la CPI, principalmente debido a sus investigaciones sobre Israel, uno de sus principales aliados en Oriente Medio.

La CPI emitió en 2024 una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por la guerra en Gaza, así como contra varios miembros de Hamás, ya fallecidos.