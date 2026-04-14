El Mundo

Posible escasez de queroseno en un ‘futuro próximo’ preocupa a la Unión Europea

El queroseno, clave para el funcionamiento de los aviones, enfrenta riesgos de suministro en Europa por el bloqueo en Ormuz, con impacto en precios y rutas aéreas.

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Por AFP
A worker fuels a Delta Airlines plane at Salt Lake City International Airport on April 09, 2026 in Salt Lake City, Utah.
La asociación de aeropuertos europeos había advertido de un riesgo de “escasez sistémica” de queroseno si no se restablecía el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz para finales de abril. (Foto: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES via AFP) (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)







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