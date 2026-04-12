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Donald Trump ordena bloqueo naval del estrecho de Ormuz: ‘Serán enviados al infierno’

Donald Trump ordenó un bloqueo naval inmediato en el estrecho de Ormuz tras el fracaso de las negociaciones en Islamabad.

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Por AFP
El humo se eleva tras bombardeos israelíes en el sur del Líbano, cerca de la frontera, vistos desde la Alta Galilea, en el norte de Israel, el 12 de abril de 2026.
El humo se eleva tras bombardeos israelíes en el sur del Líbano, cerca de la frontera, vistos desde la Alta Galilea, en el norte de Israel, el 12 de abril de 2026. (JALAA MAREY/AFP)







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