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Fracasa histórica negociación entre Irán y Estados Unidos, ¿qué impidió la paz?

Irán y Estados Unidos terminan negociaciones en Islamabad sin acuerdo de paz

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Por AFP
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (izq.), conversa con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, antes de su reunión sobre Irán en medio de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (izq.), conversa con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, antes de su reunión sobre Irán en medio de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. (JACQUELYN MARTIN/AFP)







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