Portugal inicia votación en segunda vuelta de elección presidencial

El socialista António José Seguro aventaja al líder de extrema derecha André Ventura, en un clima de tensión

Por AFP
En la imagen, el candidato socialista António José Seguro (izq.) emitiendo su voto en Caldas da Rainha y el candidato de extrema derecha André Ventura votando en Lisboa, durante la segunda vuelta de la elección presidencial de Portugal.
El candidato socialista António José Seguro (izq.) emitiendo su voto en Caldas da Rainha y al candidato de extrema derecha André Ventura votando en Lisboa, durante la segunda vuelta de la elección presidencial de Portugal. Foto: (AFP/AFP)







