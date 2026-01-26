El Mundo

Portugal incauta nueve toneladas de cocaína en submarino procedente de América Latina

Autoridades portuguesas decomisaron cerca de nueve toneladas de cocaína en una embarcación semisumergible interceptada frente a las Azores, la mayor incautación en su historia.

Por AFP
Vista de la playa de Costa da Caparica en Almada, cerca de Lisboa, durante la primera ola de calor del año, el 29 de junio pasado. Fotografía:
Vista de la playa de Costa da Caparica en Almada, cerca de Lisboa, durante la primera ola de calor del año, el 29 de junio pasado. Fotografía: (CARLOS COSTA/AFP)







PortugalCocaínaSubmarino
