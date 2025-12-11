El Mundo

Huelga general paraliza aviones, trenes y servicios públicos en Portugal

Huelga general detuvo vuelos, trenes, escuelas y servicios públicos este jueves en Portugal en rechazo a reforma laboral del gobierno

Por AFP
Un peatón se refleja en la ventana de una estación de barcos vacía de Terreiro do Paco, cerrada durante una huelga general en Lisboa este 11 de diciembre. Fotografía:
Un peatón se refleja en la ventana de una estación de barcos vacía de Terreiro do Paco, cerrada durante una huelga general en Lisboa este 11 de diciembre. Fotografía: (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)







