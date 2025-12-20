El Mundo

¿Por qué Uruguay es el único país de Latinoamérica que no festeja la Navidad?

En un país de Latinoamérica ya no se celebra la Navidad desde 1919. En su lugar, se instauró una conmemoración que pocos conocen, estos son los detalles

Por AFP
Desde 1919, Uruguay no celebra Navidad. La reemplazó por una fecha laica llamada día de la familia.
Desde 1919, Uruguay no celebra Navidad. La reemplazó por una fecha laica llamada día de la familia.







