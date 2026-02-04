El Mundo

¿Por qué peligra el sable de San Martín? El nuevo conflicto de Milei

Una decisión de Javier Milei desata la furia de los herederos de San Martín. ¿Se violó un pacto histórico de 1897? El destino del sable corvo está en manos de la justicia.

EscucharEscuchar
Por AFP
El sable curvo que perteneció al héroe nacional argentino, el general José de San Martín, se exhibe en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires el 4 de febrero de 2026. La decisión del gobierno de Javier Milei de trasladar el sable del Libertador argentino José de San Martín a un regimiento militar provocó la indignación de los herederos de la pieza, quienes exigieron judicialmente que el arma permaneciera en el Museo Histórico Nacional, donde fue donada en 1897.
El sable curvo que perteneció al héroe nacional argentino, el general José de San Martín, se exhibe en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires el 4 de febrero de 2026. La decisión del gobierno de Javier Milei de trasladar el sable del Libertador argentino José de San Martín a un regimiento militar provocó la indignación de los herederos de la pieza, quienes exigieron judicialmente que el arma permaneciera en el Museo Histórico Nacional, donde fue donada en 1897. (LUIS ROBAYO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SableSan MartínJavier Milei
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.