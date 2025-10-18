El Mundo

¿Por qué el pacto nuclear de Irán fracasó antes de su vencimiento este sábado?

El pacto firmado en Viena en 2015 entre Irán y Alemania, China Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia expiró diez años después, este sábado 18 de octubre

Por AFP
En la imagen, una fotografía de archivo del 15 de enero de 2011 de una vista general del reactor nuclear en Arak, Irán (izquierda), y un periódico iraní de este sábado hablando sobre las negociaciones.
El acuerdo nuclear con Irán expira oficialmente, pero ya estaba inactivo por sanciones de la ONU. ¿Qué pasará ahora con el programa nuclear iraní? (AFP/AFP)







