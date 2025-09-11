El Mundo

Polonia restringe tráfico aéreo y solicita una reunión de ONU tras incursión de drones rusos

Moscú niega haber querido atacar objetivos en ese país y afirma que Varsovia no tiene pruebas de que los drones fueran rusos

Por AFP
Presencia de soldados en una calle en Varsovia.
La policía y la milicia de Polonia se reunieron para inspeccionar una casa que fue destruida con un tiro, cuando se derribaron varios drones provenientes probablemente de Rusia. Foto: (WOJTEK RADWANSKI/AFP)







