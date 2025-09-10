El Mundo

Polonia derriba drones de Rusia con ayuda de la OTAN y denuncia una ‘provocación sin precedentes’

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablará con el presidente polaco, mientras Moscú alega que Varsovia no ha presentado pruebas de que el ataque proviniese de Rusia

EscucharEscuchar
Por AFP
La Policía y el Ejército de Polonia inspeccionan daños en una casa destruida por el ataque de drones de Rusia en el pueblo de Wyryki-Wola, al este de Polonia, este 10 de setiembre.
La Policía y el Ejército de Polonia inspeccionan daños en una casa destruida por el ataque de drones de Rusia en el pueblo de Wyryki-Wola, al este de Polonia, este 10 de setiembre. (WOJTEK RADWANSKI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PoloniaRusiaOTANDrones
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.