Turquía cambia su nombre de ‘Turkey’ a ‘Türkiye’

El Gobierno de Turquía solicitó formalmente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se le mencione como ‘Türkiye’ en lugar de ‘Turkey’. La petición es parte de los esfuerzos de Ankara para desligarse del ave que tiene el mismo nombre en inglés (pavo).

El país se autoproclamó ‘Türkiye’ (tur-key-yay) —como se pronuncia en turco— en 1923. Pero en el 2021, el presidente, Recep Tayyip Erdoğan, ordenó el uso de ‘Türkiye’ para representar mejor la cultura turca; por ejemplo, los productos elaborados en el país pasaron de decir: “Made in Turkey” a “Made in Türkiye” (Hecho en Turquía).

Los ministerios y autoridades también comenzaron a usar el nuevo nombre en sus documentos oficiales.

En un intento por incluir la nueva identidad, el Gobierno elaboró una serie de videos promocionales en los que los turistas decían “Hola Türkiye” desde distintos puntos turísticos del país.

De acuerdo con The Guardian, la dirección de comunicaciones de la Presidencia turca dijo que lanzó la campaña “para promover de manera más efectiva el uso de ‘Türkiye’ como el nombre nacional e internacional del país”. Sin embargo, no estaba claro si sería acogido por la comunidad internacional, pues contiene una diéresis (ü), signo ortográfico que no existe en inglés.

ONU introduce el cambio

La Secretaría General de la ONU introdujo el cambio de nombre en los foros internacionales luego de recibir la solicitud oficial el 1.º de junio. La misiva fue firmada por el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu y dirigida al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.

Solicitud de cambio de nombre fue recibida exitosamente el 1.º de junio con la firma del ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu y dirigida al secretario general Antonio Guterres. (PAUL ELLIS/AFP)

Stephane Dujarric, portavoz de Guterres, explicó que el cambio se hizo efectivo “desde el momento en el que se recibió la carta”. “No es un problema, no depende de nosotros aceptar o no aceptar”, explicó Dujarric a CNN.

“Los países son libres de elegir la forma en que quieren ser nombrados. No sucede todos los días, pero no es inusual que los países cambien sus nombres”, añadió.

En el 2018, el país antes conocido como la República de Macedonia cambió oficialmente su nombre a la República de Macedonia del Norte .

Luego de declarar la independencia de Yugoslavia, en 1991, el país eligió el nombre de Macedonia, pero ese título afectó las relaciones con la vecina Grecia, porque también tiene una región llamada Macedonia.

En el 2016, el Gobierno de República Checa aprobó el uso de “Chequia” como versión abreviada del nombre del país. Desde entonces se puede hacer referencia a la nación como ‘Czechia’ en inglés, ‘Tschechien’ en alemán, ‘Tchequie’ en francés y ‘Chequia’ en español, traducción de la palabra checa ‘Cesko’.

