¿Qué mueve a Vladimir Putin?

Vladimir Putin siempre se ha caracterizado por ser un líder controversial, acostumbrado a estar en la palestra de la política mundial. Recientemente, los focos han estado sobre Rusia por la posibilidad de una invasión a Ucrania, cosa que el Kremlin niega a toda costa.

En una entrevista realizada por Irena Grudzińska Gross, profesora en el Instituto de Estudios Eslavos de la Academia Polaca de Ciencias, el participante de las negociaciones que pusieron fin al régimen comunista en Polonia y jefe de redacción del medio polaco Gazeta Wyborcza, Adam Michnik, explicó los motivos del accionar del presidente ruso.

De acuerdo con Michnik, “Putin está convencido de que Occidente hoy está más débil que nunca” y sus conductas también responden a una “paranoia antiestadounidense”.

“Putin piensa que todo lo que hacen los estadounidenses va dirigido contra Rusia. Yo no sé si lo que sucede en Siria tiene alguna relación con lo que sucede en Donetsk, pero para la mentalidad de Putin esa relación existe. Es típico de cierta clase de dirigentes políticos”, afirmó Michnik.

En relación con la concentración desde noviembre de más de 100.000 soldados en la fronteras con Kiev, el polaco añadió de que Putin " buscaba algo, pero encontró algo distinto”. “Tal vez calculó que Occidente y Biden estaban en problemas y que era el momento de atacar. Que Occidente haya dado una respuesta decidida (o al menos la apariencia de tal respuesta) lo sorprendió”, manifestó.

Aunque consideró improbable un ataque abierto del Kremlin a Ucrania. “Creo que aplicará tácticas ruso‑soviéticas profundamente arraigadas. Es decir, retroceder mientras la opinión pública en Occidente sigue movilizada y esperar a que todo el mundo se tranquilice pensando que el conflicto se evitó”, explicó.

Rusia ha pedido el fin de la política de ampliación de la OTAN y la retirada de sus tropas de Europa del Este para iniciar una desescalada, a lo que Occidente se niega. (MIKHAIL METZEL/AFP)

Michnik consideró “razonable” la actitud de Europa en cuanto a las tensiones de Rusia con Ucrania, aunque no la consideró “heroica”. “A alguna gente en Europa y en Estados Unidos no le gusta la democracia. Basta ver las consignas del ataque de los simpatizantes de Donald Trump al Capitolio de los Estados Unidos”, añadió.

El polaco explicó de que en Rusia “todo depende de un solo hombre (Putin)”, en relación a la concentración del poder que posee el líder del Kremlin. “Tal vez Putin no pueda implementar cualquier escenario, pero ha concentrado más poder político incluso que Stalin. Stalin, al menos formalmente, estaba limitado por el ‘politburó', un órgano político que en principio podía decirle que no, aunque por supuesto que no lo hizo. Putin no tiene uno; es un todopoderoso, un monarca absoluto”, comentó.

Sin embargo, se niega a predecir lo que pasará en las próximas semanas. “Es imposible predecir lo que sucederá con Putin y con Rusia. Pero algo tiene que pasar. Al fin y al cabo, ni siquiera Stalin logró que el politburó prohibiera por decreto la muerte”.

