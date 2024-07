Presidente de México pide no meter ‘las narices’ en Venezuela

Ciudad de México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este martes no meter “las narices” en Venezuela a quienes cuestionan o denuncian un fraude en las elecciones que dieron un tercer mandato consecutivo a Nicolás Maduro.

“Que se revisen las actas y se cuenten los votos, pero que no haya desconocimiento a priori. No deben intervenir quienes no actúan de manera democrática”, declaró el mandatario durante su rueda de prensa.

El mandatario reiteró que su gobierno reconocerá los resultados del Consejo Nacional Electoral, de línea oficialista. Instó a esperar el conteo final y a no descalificar los comicios “ni en un sentido ni en otro”.

Criticó el “injerencismo” de gobiernos extranjeros y de la Organización de Estados Americanos (OEA), que el martes denunció que los comicios del domingo sufrieron “la manipulación más aberrante”.

“¿No tienen los gobiernos de otros países, grandes o pequeños, cosas más importantes que hacer? ¿Por qué deben intervenir en asuntos ajenos? ¿Por qué el injerencismo? ¿Por qué debe intervenir la OEA?”, cuestionó López Obrador sin especificar a los países aludidos.

El Consejo Permanente de la OEA convocó a una reunión extraordinaria este miércoles para “abordar los resultados del proceso electoral”, tras una solicitud de los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

“La OEA no tiene credibilidad. ¿Con qué fundamento sostiene que ganó el otro candidato (Edmundo González)? ¿Dónde están las pruebas?”, afirmó el gobernante mexicano.

Preocupación por transparencia del proceso electoral

Los gobiernos de Costa Rica, Uruguay, Argentina, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, Paraguay y República Dominicana solicitaron una revisión exhaustiva de los resultados electorales en Venezuela durante una reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA este miércoles.

Exigieron que la revisión cuente con observadores independientes y expresaron su profunda preocupación por el desarrollo de las elecciones en Venezuela.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que Nicolás Maduro fue reelegido con 5,15 millones de votos (51,2%), frente a los 4,45 millones de sufragios (44,2%) de Edmundo González Urrutia.

Esta noticia generó desazón entre los simpatizantes de González e impulsó denuncias de fraude electoral a nivel internacional.

Costa Rica calificó la reelección de Maduro como “fraudulenta” y varios países llamaron a garantizar la transparencia en el recuento.

El canciller uruguayo, Omar Paganini, expresó preocupación por el resultado electoral y solicitó la publicación de los números detallados para verificar la validez del anuncio del CNE.

La resolución que preparan los países estará enmarcada en la Carta Democrática de la OEA, utilizada para abordar alteraciones democráticas.

Mientras algunos países felicitaron a Maduro, la Unión Europea y Estados Unidos expresaron preocupación por la falta de transparencia.

Felicitaciones de los aliados de Nicolás Maduro

Los países aliados al régimen de Nicolás Maduro felicitaron al dictador por su reelección, confirmada por un Comité Electoral dominado por el chavismo. Con el 80% de los votos escrutados, Maduro obtuvo el 51,2% frente al 44,2% de González. La crisis económica y humanitaria en Venezuela ha impulsado el éxodo de más de siete millones de personas, según la ONU.

A pesar de las acusaciones de fraude, países como China, Rusia, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Honduras felicitaron a Maduro. China expresó su disposición a fortalecer la asociación estratégica con Venezuela, mientras que Rusia, a través de Vladimir Putin, destacó la colaboración entre ambos países.

Cuba, con Miguel Díaz-Canel al frente, celebró el “triunfo” de Maduro, y Daniel Ortega de Nicaragua y Luis Arce de Bolivia también enviaron mensajes de apoyo. Xiomara Castro de Honduras felicitó a Maduro por su “inobjetable triunfo”.

La comunidad internacional sigue observando con preocupación y exige una revisión transparente del proceso electoral.