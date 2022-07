Partido oficialista de Perú retira apoyo a Castillo y se declara de oposición

Imagen de archivo del 5 de abril de 2022, cuando el presidente peruano Pedro Castillo habló a los medios de prensa en Lima, capital de Perú. (Foto de Ernesto BENAVIDES / AFP) (ERNESTO BENAVIDES/AFP)

El partido marxista-leninista Perú Libre, que llevó a la presidencia a Pedro Castillo, ahora será de oposición, anunció este jueves el jefe de su bancada parlamentaria, lo que aumenta el aislamiento del gobernante.

Además, el mandatario renunció este jueves a su militancia en Perú Libre, algo que la cúpula partidaria había pedido hace dos días bajo amenaza de expulsarlo. “No somos bancada oficialista, definitivamente”, aseguró a periodistas el legislador Waldemar Cerrón, jefe de la bancada y hermano del líder del partido, Vladimir Cerrón.

Como expresión de esta nueva posición, el legislador anticipó que la bancada votaría este jueves a favor de una censura al ministro del Interior, Dimitri Senmache, lo que efectivamente ocurrió por la noche.

Con 78 votos a favor, 29 en contra y 8 abstenciones, el Congreso aprobó la moción de censura a Senmache, lo que lo obliga a dejar el cargo. Perú Libre aportó 11 votos (de los 16 que tiene) para cesar al ministro.

Cerrón sostuvo que Perú Libre actuará como "oposición propositiva", a diferencia de la "oposición obstruccionista" de los partidos de derecha que dominan el Congreso.

"Que nosotros no estemos de acuerdo con algunos términos [del gobierno] significa que podríamos ser una oposición propositiva y no una oposición obstruccionista", expresó Cerrón. "No somos una bancada que va a estar oponiéndose por oponer".

Las diferencias entre Perú Libre y Castillo se agudizaron el martes luego de que el partido le pidiera "renunciar irrevocablemente" a su militancia, paso que el mandatario dio este jueves.

“He presentado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mi renuncia irrevocable a la afiliación al partido político Perú Libre. Tal decisión obedece a mi responsabilidad como presidente de 33 millones de peruanos”, señaló Castillo en sus redes sociales. ”Soy respetuoso del partido y de sus bases construidas en la campaña” electoral de 2021, agregó.

Perú Libre acusa a Castillo de no haber puesto en marcha el programa del partido ni cumplido sus promesas electorales y, por el contrario, está "implementando el programa neoliberal perdedor".

Vladimir Cerrón, un médico formado en Cuba, tuiteó que la decisión era un "acuerdo unánime del Partido, Comisión Política y Bancada".

El pulso entre Perú Libre y Castillo ocurre cuando una comisión del Congreso que investiga al presidente por presunta corrupción recomendará una acusación constitucional en su contra, lo que puede acarrear un pedido de destitución del cargo al que llegó hace 11 meses.

Perú Libre imputa a Castillo socavar "la unidad y disciplina" partidaria tras la división de la bancada oficialista en tres bloques.

"[El partido] le extiende la invitación a su renuncia irrevocable, considerando su actual investidura de presidente constitucional de la República, antes de iniciar un proceso administrativo disciplinario", señala el comunicado partidario.

Perú Libre cuenta ahora solo con 16 de los 37 legisladores que obtuvo en las elecciones de 2021, con lo que se convirtió en primera minoría en un Congreso donde ningún partido tiene mayoría por sí solo. Castillo, maestro rural de 52 años, fue candidato presidencial de Perú Libre, al que llegó como “candidato invitado” en septiembre de 2020.