Marisabel Escudero apenas entraba a la adolescencia en el 2001 y no le tocó lidiar con las dificultades que hubo. Ahora, en el restaurante, aunque preocupada, no se muestra sorprendida. “Las personas mayores me dicen que cada tanto a Argentina le pasa eso y viene desabastecimiento y el peso llega a no valer nada”.