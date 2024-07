Joe Biden: ‘Conforme las elecciones se acercan, vamos a tener ánimos más candentes, pero la democracia no trabaja con violencia’

“No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia, para ningún tipo de violencia. Es tiempo de calmarnos. Todos tenemos la responsabilidad de mantenernos así. No hay campo para la violencia. Punto. Estos hechos no pueden normalizarse”.

Así, el presidente estadounidense, Joe Biden, se refirió al incidente en que resultó herido su predecesor y candidato presidencial, Donald Trump. El magnate fue herido en una oreja este sábado en un acto electoral en Butler, Pensilvania. El FBI catalogó la acción como un intento de asesinato. El pidió bajarle la temperatura a la discusión política, que se calentó.

“El atentado de ayer a Donald Trump nos llama a todos a dar un paso atrás, ver dónde estamos y cómo queremos caminar de ahora en adelante”, afirmó.

Para el mandatario, este es un momento importante para reflexionar, dado que se acercan las elecciones y la campaña electoral cada vez será más intensa.

“Los desacuerdos son inevitables, son parte de la naturaleza humana, pero no debemos llegar ahí. La política no es un campo de batalla, mucho menos un lugar para la muerte. La democracia es un ambiente de discusión de ideas. Conforme las elecciones se acercan, vamos a tener los ánimos más a flor de piel, pero la democracia no debe trabajar con violencia. La democracia no es violencia. Por más fuertes que sean nuestras convicciones, no debemos ir por ese camino”, subrayó el mandatario.

En su mensaje, Biden pidió a los estadounidenses reflexionar y recordar que el odio no puede tener un lugar.

“Podemos disentir, pero no somos enemigos. Somos vecinos, compañeros de trabajo por este país”, puntualizó.

El discurso, de seis minutos con 40 segundos de duración, se transmitió a través del canal oficial de YouTube de la Casa Blanca.

Biden: ‘no podemos hacer juicios anticipados, pero sí hablar de lo que sabemos’

El presidente estadounidense, Joe Biden, se refirió este domingo al atentado del sábado en un mitin político de Donald Trump. (Mandel Ngan/AFP/AFP)

Desde la mañana de este domingo, el mandatario dijo que los motivos que movieron al autor de los disparos, Thomas Matthew Crooks, de 20 años, todavía son desconocidos y pidió no hacer conjeturas sobre sus “afiliaciones”. En la noche, volvió a tocar este tema, y recordó que no pueden hacerse juicios anticipados, ya que no se conocen sus opiniones ni sus ideologías.

“Hay una investigación en desarrollo. No sabemos el motivo. En este momento, hay investigadores de varios campos trabajando en eso”, recalcó.

Dijo que, en vez de especular sobre lo que no se sabe, hablaría de lo que sí se sabe.

“Un expresidente fue baleado. Un ciudadano americano fue muerto solo por el hecho de apoyar al candidato de su elección”, destacó.

Biden señaló que Estados Unidos no puede permitirse transitar por ese camino nuevamente. Anteriormente, otras situaciones llevaron a la nación norteamericana a caminarlo. El mandatario mencionó ataques a congresistas de ambos partidos, los disturbios en el Capitolio del 6 de enero del 2021, el ataque de una turba al esposo de Nancy Pelosi, quien fuera vocera de la Casa Blanca, la intimidación a oficiales electorales y el intento de secuestro a un gobernador. A esto se le suma, reconoció, el atentado a Donald Trump.

“Nuestras herramientas son las urnas electorales, no las armas”, resumió.

Antes de este mensaje, Biden comentó que este sábado tuvo una conversación “breve pero buena” con Trump, luego del atentado. Ambos políticos hablaron de la importancia de la unión de la nación y del hecho de que la paz que debe imperar.