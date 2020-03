Bolsonaro manifestó el jueves a los periodistas en Brasilia que en su opinión la inmunidad natural de los brasileños protegerá a la nación. “Hay que estudiar al brasileño. No se contagia de nada. Uno ve a un tipo tirarse de cabeza a la cloaca, ¿cierto? No le pasa nada. Creo que mucha gente ya estaba infectada en Brasil, hace meses o semanas y ya tienen los anticuerpos que ayudan a no proliferarse”, dijo Bolsonaro. “Tengo la esperanza de que sea una realidad”.