Impiden ingreso de testigos de la oposición a centros de votación en Venezuela

Este domingo 28 de julio Venezuela celebra elecciones, con un pulso entre el presidente Nicolás Maduro, que busca un tercer mandato, y el opositor Edmundo González Urrutia, quien aspira a poner fin a 25 años de gobiernos chavistas. Sin ambargo, desde tempranas horas del día testigos de la oposición de diversas regiones denunciaron que el personal del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela no los dejó ingresar a sus respectivos centros de votación.

A través de sus redes sociales, Ángel Subero, concejal del municipio Libertador y responsable regional por el partido Voluntad Popular, compartió un video desde el colegio El Amparo, en Lomas de Urdaneta, en Catia, Caracas. En el audiovisual, se aprecia el momento en el que el funcionario electoral negaba el ingreso al centro debido a la hora de llegada de los testigos.

Si bien la denuncia se registró a las 4:30am, el personal del CNE señaló que no habían llegado a la hora. “Si su partido no les indicó, no es culpa mía. Son las instrucciones del CNE”, dijo.

Una situación similar ocurrió en San Antonio de Los Altos, estado Miranda, en los centros de votación de Los Salias, UEE Don Guadalupe Hernández y El Amarillo.

“El coordinador del CNE no deja ingresar a los testigos y miembros de mesas designados por el CNE alegando que solo ingresan los que asistieron el viernes”, denunció el periodista Daniel Murolo.

Por su parte, desde el estado Amazonas, señalaron que el Plan República no dejó ingresar a los testigos de oposición al centro Monseñor Enrique de Ferrari, de Puerto Ayacucho.

“Adentro ya están los miembros de mesa y el coordinador del CNE; y a nosotros no nos dejan entrar”, expresó uno de los testigos.

Lo mismo ocurrió en el centro electoral Átamo Norte, municipio Arismendi, estado Nueva Esparta, cuando militares prohibieron el acceso de la testigo acreditada por el CNE para presenciar el proceso de constitución de las mesas.

“Esto es un acto irregular e ilegal (…) Están adentro y no le permiten su entrada”, dijo una de las personas en el lugar.

Toda la noche en centros de votación

Desde la noche de este sábado miles de venezolanas y venezolanos hacían colas en lo centros de votación de la capital y del interior del país, en su mayoría, para votar muy temprano este domingo.

María Linares vive en Mérida. Tiene 66 años y desde las 11 pm hace fila con su nieto y su hijo para votar.

“Es la primera vez que lo hago y me siento muy emocionada. El resto de mis hijos se fue del país. Y el mayor se quedó conmigo para no dejarme sola. Por ellos todos estoy aquí. Esta vez sí lo lograremos”, dijo.

En Cabudare, estado Lara, José Hidalgo (nombre con el que prefiere ser identificado) se ha encargado de llevar café y pan con queso a las personas que desde las 10 pm se encuentran a las afueras del centro de votación.

“Salir de este régimen es un trabajo en equipo. Y aquí estamos para ayudarnos. Yo he traído hasta sillas y colchonetas de mi casa para que la gente esté un poco más cómoda”, dice el ingeniero de 33 años.

Graciela Leal vive en Maturín. Tiene 25 años. Se fue del país hace 6 y es la primera vez que regresa. Lo hizo para votar. “Mis papás murieron y no pude venir, mis hermanas se casaron y no pude venir. Mis sobrinos nacieron y no los conocía. Y hoy estoy aquí, con todo el sacrificio, para votar por ese país que quiero y sueño”, comenta emocionada la joven que vive en Orlando y quien junto con sus hermanas preparó arepas para llevar al centro de votación donde ya unas 60 personas hacían fila alrededor de las 11 pm.

Pesca de votantes

Desde el sábado seguidores de Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia salen a las vías públicas para buscar personas que den el apoyo a estos dos candidatos.

“¡Convencer para vencer!”, repite Oslainer Hernández, que tiene como tarea conseguir a diez votantes a favor de Nicolás Maduro en la presidencial del domingo en Venezuela. Monik Bule ofrece traslados gratuitos a quienes voten por el opositor Edmundo González Urrutia, en una dura lucha electoral.

Hernández, dirigente de base del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de 41 años, vive en Maracaibo, ciudad tradicionalmente opositora.

Debe cumplir con el tradicional 1x10 del PSUV (un militante del partido busca diez votantes). Pero en esta ocasión se llama 1x10x7, pues al anterior esquema agregó como ‘pescadores de votos’ también a los beneficiarios de siete planes sociales y pequeños partidos políticos que apoyan a Maduro.

La oposición, que intenta poner fin a 25 años de gobiernos chavistas, apela a la movilización espontánea, convencida de que la insatisfacción jugará a su favor.

“Lo he visto: gente de partidos que eran progobierno sumándose porque sencillamente la realidad actual no cumple sus expectativas”, asegura Bule, quien votará a favor de González Urrutia, el representante en la boleta electoral de la líder María Corina Machado, impedida de postularse debido a una inhabilitación.

Arquitecta de profesión y sin militancia política, Bule, de 40 años, se ha dedicado desde 2015 a trasladar con su moto a votantes opositores en cada elección y celebra que en esta ocasión la oposición lo promueva con el lema “Yo te llevo el 28″.

“Es una campaña hermosísima porque demuestra (...) la conciencia que hay en los venezolanos de que esto es una causa común”, dijo Machado hace cinco días, al promover la iniciativa.